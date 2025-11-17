Solaro

SOLARO – Anche quest’anno Solaro partecipa alla “Passeggiata di luce”, l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento, promosso da Comuni Insieme in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le scuole dell’infanzia, invita famiglie, bambine e bambini a condividere un momento simbolico di partecipazione e consapevolezza.

La passeggiata, aperta a tutti e rivolta in particolare ai più piccoli, rappresenta un’occasione per sottolineare l’importanza dei diritti dei bambini e per rafforzare il senso di comunità. I partecipanti sono invitati a portare con sé una piccola fonte di luce, gesto che simboleggia il valore della cura, dell’attenzione e della speranza.

A Solaro il ritrovo è previsto all’extra chiosco di via Borromeo alle 16.45. Da lì prenderà il via un breve percorso che, come nelle altre città coinvolte, sarà caratterizzato da un clima di condivisione e partecipazione collettiva.

