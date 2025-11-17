iltra2

TRADATE – Anche i volontari ed educatori della comunità pastorale di Tradate e degli oratori cittadini hanno preso parte, nello scorso fine settimana, alla Colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare. Un impegno condiviso che ha coinvolto numerosi giovani e adulti nella raccolta di generi alimentari all’esterno delle principali attività commerciali del territorio.

Per tutta la giornata di sabato, i gruppi degli oratori hanno collaborato fianco a fianco con i volontari dell’iniziativa, invitando i clienti dei supermercati a partecipare alla raccolta e aiutando nella selezione e nell’inscatolamento del materiale donato. Tantissime le persone che hanno risposto con generosità all’appello.

«Grazie a chi ha donato, raccolto, sorriso, aiutato. La generosità è più forte quando è condivisa», hanno scritto gli oratori sui propri canali social, sottolineando il valore educativo e comunitario della giornata.

Un appuntamento che, come ogni anno, ha rappresentato un gesto concreto di solidarietà e un’occasione per sensibilizzare i più giovani al significato profondo del dono e dell’attenzione verso le famiglie in difficoltà.

