Calcio

SARONNO – Dall’ultimo weekend sportivo nessun verdetto, si è ancora nella fase tutto sommato iniziale della stagione ma non sono mancati i risultati importanti. Nel calcio spicca la netta vittoria della Caronnese che ora è seconda in Eccellenza, mentre il Fbc Saronno resta quarto malgrado il passo falso a Vergiate. In Promozione l’Sc United si aggiudica il derby contro il Ceriano Laghetto. Nel basket sesta sconfitta consecutiva, situazione preoccupante per la Robur Saronno nel campionato di serie B Interregionale mentre nel volley maschile, serie B, vittoria della Pallavolo Saronno e sconfitta per la Rossella Caronno.

Calcio serie D

Calcio Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Calcio Terza categoria

Calcio femminile

Basket serie B Interregionale

Volley serie B

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

16112025