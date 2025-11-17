Tutto lo sport locale: brilla la Caronnese, cade Fbc Saronno, al Sc United il derby
17 Novembre 2025
Nel basket ko la Robur. Volley: bene Saronno
SARONNO – Dall’ultimo weekend sportivo nessun verdetto, si è ancora nella fase tutto sommato iniziale della stagione ma non sono mancati i risultati importanti. Nel calcio spicca la netta vittoria della Caronnese che ora è seconda in Eccellenza, mentre il Fbc Saronno resta quarto malgrado il passo falso a Vergiate. In Promozione l’Sc United si aggiudica il derby contro il Ceriano Laghetto. Nel basket sesta sconfitta consecutiva, situazione preoccupante per la Robur Saronno nel campionato di serie B Interregionale mentre nel volley maschile, serie B, vittoria della Pallavolo Saronno e sconfitta per la Rossella Caronno.
Calcio serie D
Calcio Serie D: Varesina, altro pareggio. Il settimo segno X frena la rincorsa
Calcio Eccellenza
Calcio Eccellenza, Oldrini decisivo e Fbc Saronno ko sotto il diluvio: fotogallery
Calcio Eccellenza, Citterio non riesce a salvare l’Ardor Lazzate
Calcio Eccellenza, (quasi) solo Caronnese nel big match con la Rhodense
Promozione
Calcio Promozione, al Sc United il derby con Ceriano Laghetto
Calcio Promozione: Aurora di rigore, Universal Solaro solo pari
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ cat: al Tradate non basta una doppietta, Gerenzanese strabordante
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese la spunta contro l’Aurora Desio
Calcio 2′ cat: Dal Pozzo batte Amor nel derby del sabato sera
Calcio Terza categoria
Calcio 3′ cat: Airoldi Origgio vincente, Equipe Garibaldi bloccata dal maltempo
Calcio femminile
Calcio femminile serie C, passo falso della Caronnese a Meda
Basket serie B Interregionale
Volley serie B
Volley serie B, missione compiuta per Saronno e Limbiate. Caronno ko
