SARONNO – Sarà un incontro dedicato alla memoria, alla legalità e al coraggio quello che vedrà gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto riunirsi al Nuovo Cinema Teatro Prealpi venerdì 21 novembre dalle 11.30 alle 13. Ospite sarà Salvatore Borsellino, fratello minore di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 in via D’Amelio insieme agli agenti della scorta.

A promuovere l’appuntamento l’istituto Prealpi che ha sottolineato come questa testimonianza rappresenti un momento centrale all’interno delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’istituto.

Nel corso della mattinata Salvatore Borsellino condividerà con i ragazzi il suo impegno quarantennale nella diffusione della cultura della legalità. Una missione iniziata dopo l’attentato che costò la vita al fratello Paolo e che lo ha portato, negli anni, a parlare a studenti e cittadini di criminalità organizzata, responsabilità civica e necessità di contrastare le collusioni tra politica e mafia.

Nel 2008 ha creato il portale “19luglio1992.com” e l’anno successivo ha dato vita alla prima “Marcia delle Agende Rosse”, evento da cui è nato il movimento che richiama il taccuino su cui Paolo Borsellino annotava pensieri, appunti investigativi e confidenze di collaboratori di giustizia. Un’agenda mai ritrovata dopo la strage e diventata simbolo di tutte le domande rimaste senza risposta.

Il racconto di questo percorso accompagnerà gli studenti in un momento di approfondimento che vuole essere, al tempo stesso, un invito alla consapevolezza e alla partecipazione. L’appuntamento al Teatro Prealpi è aperto esclusivamente alle classi coinvolte.

