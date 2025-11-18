Calcio

SARONNO – È un ritorno molto atteso e particolarmente apprezzato in città quello di Danilo Tricarico, nuovo allenatore del Fbc Saronno. La società biancoceleste del direttore generale Marco Proserpio ha scelto lui per raccogliere il testimone dopo l’esonero di Fabio Tibaldo, deciso lunedì all’indomani della sconfitta di Vergiate.

Tricarico, classe 1982, è un nome che a Saronno evoca ricordi importanti: nelle sue due stagioni sulla panchina biancoceleste aveva conquistato la vittoria del campionato di Promozione, riportando entusiasmo e risultati. Un percorso rimasto vivo nella memoria dei tifosi, che ora salutano il suo ritorno come una scelta di forte continuità emotiva.

Dopo l’esperienza saronnese, il tecnico aveva guidato la Solbiatese e, in questa stagione, la Trevigliese in serie D fino allo scorso mese. Nel suo curriculum anche la Tritium ed il Busto 81. La dirigenza del Fbc ha puntato su un profilo conosciuto, stimato e già capace di incidere profondamente sull’ambiente. L’obiettivo: rilanciare la squadra in Eccellenza e ritrovare compattezza dopo le ultime settimane altalenanti. Il nuovo corso biancoceleste riparte dunque da un volto familiare.

Classifica

Arconatese 32 punti, Caronnese e Solbiatese 21, Fbc Saronno 19, Mariano, Rhodense e Besnatese 17, Sedriano, Vis Nova Giussano, Lentatese e Vergiatese 16, Legnano 15, Arcellasco, Sestese e Magenta 13, Altabrianza 11, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

(foto: Danilo Tricarico col direttore sportivo del Saronno, Marco Proserpio)

