Calcio

SARONNO – In città fra sportivi e tifosi da ieri non si parla d’altro, ovvero dell’esonero di mister Fabio Tibaldo, sollevato dall’incarico dal Fbc Saronno dopo la sconfitta domenicale a Vergiate. E tutti si interrogano riguardo all’identità del suo successore: parlando a Radiorizzonti, il direttore generale Marco Proserpio ha assicurato che la scelta cadrà su un tecnico di primo piano nel contesto del calcio locale.

Ma chi sarà il nuovo mister? Probabilmente lo si saprà già oggi: lo stesso Proserpio ha confermato contatti con l’ex Saronno e Solbiatese Danilo Tricarico. In questa stagione Tricarico (foto) ha giudato per un paio di mesi la Trevigliese in serie D, poi a sua volta esonerato. Altro nominativo potenziale quello di Stefano Civeriati, ex di Pavia e Casteggio ed attualmente “libero”.

Attualmente il Fbc Satonno è quarto in classifica nel campionato di Eccellenza e domenica prossima ospiterà il neopromosso Vigevano.

Classifica

Arconatese 32 punti, Caronnese e Solbiatese 21, Fbc Saronno 19, Mariano, Rhodense e Besnatese 17, Sedriano, Vis Nova Giussano, Lentatese e Vergiatese 16, Legnano 15, Arcellasco, Sestese e Magenta 13, Altabrianza 11, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

(foto: Danilo Tricarico)

18112025