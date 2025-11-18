iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno la città rinnova il suo impegno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proponendo per il quinto anno consecutivo il ciclo di appuntamenti “Scarpe rosse”. Un programma di iniziative promosso dal Comune con la collaborazione di diverse realtà locali, nato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere.

Fra gli eventi in calendario, venerdì 21 novembre alle 21 nell’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi andrà in scena “La confessione”, una lettura teatrale interpretata da Giovanni Ardemagni e liberamente tratta dal romanzo “Se questi sono gli uomini” di Riccardo Iacona. Lo spettacolo porta sul palco tre uomini, tre voci e tre storie che si intrecciano in un dialogo diretto con il pubblico. Una confessione intensa e a tratti cruda, che interroga sulle origini della violenza: quali radici culturali, emotive e personali la alimentano? Come si può intervenire per spezzare questo meccanismo? Un invito a guardare oltre il silenzio e a riconoscere la responsabilità collettiva nel contrasto al fenomeno.

Al termine della rappresentazione è previsto l’intervento dell’avvocata Elisabetta Bertani, presidente della Camera penale di Varese, che offrirà un approfondimento giuridico sul tema.

(foto archivio)

18112025