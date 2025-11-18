Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO – Ancora i topi d’appartamento in azione sul territorio del Saronnese. Negli ultimi giorni a Caronno Pertusella, non solo in orario notturno ma anche tardo pomeridiano, furti sono stati segnalati inv ia Bixio ed in via Santa Margherita.

Stesso copione nella vicina Uboldo, in orario serale, viene segnalato un furto in appatamento in via Lombardia.

Da quantificare con precisione l’entità della refurtiva, su questi episodi sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine e si è alla ricerca di eventuali testimoni, ovvero di chi potrebbe avere notato movimenti o persone sospette.

(foto archivio: appartamento a soqquadro dopo il passaggio dei ladri)

18112025