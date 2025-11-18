Città

SARONNO – Il corpo come luogo dell’anima, il movimento come forma di pensiero. Con LEONARDO DA VINCI – Anatomie spirituali, Raphael Bianco firma la seconda tappa del progetto “ERGO SUM” della Compagnia EgriBiancoDanza, un percorso coreografico che indaga l’essere umano attraverso la danza, il gesto e la relazione tra corpo e identità. Dopo ESSAIS: d’après Montaigne, dedicato alla riflessione filosofica sull’io, Bianco volge ora lo sguardo al genio di Leonardo da Vinci, celebrandolo in occasione del 500° anniversario della morte.

Lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza è ispirato ai celebri disegni anatomici di Leonardo, lo spettacolo esplora il corpo non come semplice strumento, ma come territorio di conoscenza, luogo in cui mente e spirito dialogano, si contraddicono e si rivelano. Anatomie spirituali è una dissezione poetica: il corpo viene sezionato tra staticità e movimento, forza e fragilità, ironia e mistero. È un viaggio dentro la materia viva dell’essere, dove ogni muscolo e ogni gesto diventano espressione di vita e di pensiero.

Il coreografo invita lo spettatore a interrogarsi: quali parti del nostro corpo amiamo? Quali vorremmo nascondere? Quali affrontano il mondo e quali rimangono celate? Da questa riflessione nasce un rituale scenico, a metà tra indagine e contemplazione, in cui la danza diventa linguaggio dell’anima e specchio della condizione umana.

Tra suoni della natura, tanto cari a Leonardo, ed echi di musica rinascimentale rielaborati in chiave contemporanea, la composizione sonora di Alessandro Cortini e il sound design di Diego Mingolla accompagnano la creazione di Bianco in un intreccio evocativo di suoni, luci e corpi. Sul palco, la presenza di un attore, Emanuele Turetta, arricchisce il tessuto coreografico donando alla scena una dimensione teatrale e simbolica.

LEONARDO DA VINCI – Anatomie spirituali è un’esperienza immersiva, sensoriale e spirituale. Un invito a guardarsi dentro, a riconoscere quanto spirito e carne si intreccino, e come ogni gesto, ogni respiro, possa ancora raccontare la nostra umanità.

Un lavoro che, come Leonardo, cerca nella precisione del corpo la verità dell’anima.

CREDITI

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Musica: Alessandro Cortini

Sound design: Diego Mingolla

Attore: Emanuele Turetta

Danzatori: Vincenzo Criniti, Lucrezia Gabrieli, Cristian Magurano, Emmanuel Martinez Mialma, Francesco Morriello, Renata Parisi, Oksana Romaniuk, Miu Sasaki

Produzione: Fondazione Egri Centro di Rilevante Interesse per la Danza

Con il sostegno di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative

In collaborazione con: Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Il Maggiore di Verbania

