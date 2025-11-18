Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 17 novembre, spiccano il commosso saluto a PieroDaSaronno, figura simbolo della memoria cittadina, e il grave incidente che ha coinvolto una bambina investita in via Varese. A colpire anche i disagi del traffico in via Larga, l’appello di una nonna dopo un furto e il successo dell’evento “Saronno in gioco”.

Saronno piange la scomparsa di PieroDaSaronno, al secolo Piergiuseppe Vellini, appassionato documentarista della vita cittadina e punto di riferimento per la memoria storica locale.

Attraverso una raccolta fotografica ilSaronno ricorda PieroDaSaronno e il suo impegno nel raccontare Saronno con la videocamera sempre accesa sul cuore della città.

Una bambina è stata investita da un furgone mentre attraversava via Cavour; è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda.

Un camion è rimasto bloccato in via Larga generando un ingorgo durato oltre mezz’ora e rallentando la circolazione nella zona durante l’ora di punta.

Una nonna ha lanciato un appello per ritrovare la bicicletta della nipote, rubata in via Pellico davanti alla scuola, raccontando la delusione della bambina.

“Saronno in gioco” ha coinvolto oltre 1400 persone tra adulti e bambini in un weekend all’insegna del divertimento, della condivisione e del gioco in città.

