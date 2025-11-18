Ieri su ilS Ieri su ilSaronno: addio a PieroDaSaronno, bimba investita e città in gioco con oltre oltre 1400 partecipanti
18 Novembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 17 novembre, spiccano il commosso saluto a PieroDaSaronno, figura simbolo della memoria cittadina, e il grave incidente che ha coinvolto una bambina investita in via Varese. A colpire anche i disagi del traffico in via Larga, l’appello di una nonna dopo un furto e il successo dell’evento “Saronno in gioco”.
Saronno piange la scomparsa di PieroDaSaronno, al secolo Piergiuseppe Vellini, appassionato documentarista della vita cittadina e punto di riferimento per la memoria storica locale.
Addio a Piero da Saronno: custode della memoria, della storia e della vita della città
Attraverso una raccolta fotografica ilSaronno ricorda PieroDaSaronno e il suo impegno nel raccontare Saronno con la videocamera sempre accesa sul cuore della città.
L’uomo che filmava il cuore di Saronno: gli scatti che raccontano PierodaSaronno fotogallery
Una bambina è stata investita da un furgone mentre attraversava via Cavour; è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda.
Bimba investita da un furgone a Cislago, trasferita con elisoccorso al Niguarda
Un camion è rimasto bloccato in via Larga generando un ingorgo durato oltre mezz’ora e rallentando la circolazione nella zona durante l’ora di punta.
Saronno, camion incastrato in via Larga manda il traffico in tilt per mezz’ora
Una nonna ha lanciato un appello per ritrovare la bicicletta della nipote, rubata in via Pellico davanti alla scuola, raccontando la delusione della bambina.
Saronno, l’appello di una nonna per ritrovare la bicicletta della nipote rubata in via Pellico
“Saronno in gioco” ha coinvolto oltre 1400 persone tra adulti e bambini in un weekend all’insegna del divertimento, della condivisione e del gioco in città.
Saronno in Gioco, vola oltre 1.400 partecipanti. Successo targato fondazione Daimon
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09