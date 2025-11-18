Groane

CESATE – Tiene banco in paese la discussione sul grande data center che il Comune sta valutando di autorizzare nel quadrante nord del territorio. Il gruppo consiliare Cesate Insieme ha annunciato di aver richiesto tutta la documentazione relativa al progetto, con l’obiettivo – spiegano – di analizzare ogni atto e informare i cittadini in modo chiaro e trasparente.

I consiglieri stanno esaminando un dossier molto ampio:

documenti urbanistici, tra cui proposta di Piano Attuativo, schede d’ambito e bozze di convenzione;

relazioni ambientali su aria, rumore, traffico e impatto paesaggistico, con particolare attenzione alla vicinanza con le Groane;

elaborati tecnici, planimetrie, sezioni e layout impiantistici;

stime economiche e opere promesse per la collettività;

documenti su energia e acqua, per valutare eventuali potenziamenti delle reti;

visure societarie del proponente e atti comunali collegati.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: studiare, verificare eventuali criticità e portare in consiglio comunale – e ai cittadini – osservazioni e proposte basate su fatti e numeri, “evitando contrapposizioni ideologiche”.

Il gruppo segnala anche un primo punto di attenzione legato ai rendering del progetto: nelle immagini presentate dalla società proponente la struttura appare parzialmente nascosta da una cortina di alberi “fuori scala”, con chiome quasi alte quanto l’edificio. Una scelta grafica che, secondo Cesate Insieme, attenua la percezione reale del volume del fabbricato. Per questo i consiglieri hanno pubblicato anche versioni “pulite” dei render, senza la vegetazione aggiunta, per mostrare proporzioni e impatto paesaggistico più realistici.

Il gruppo conclude assicurando che continuerà a monitorare l’intero iter, mantenendo un confronto costante con la cittadinanza e difendendo – dichiarano – “il territorio e l’interesse pubblico, alla luce del sole”.

