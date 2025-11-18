Comasco

LOMAZZO – Iniziano questa mattina, martedì 18 novembre, i lavori di manutenzione straordinaria alla rete di raccolta delle acque meteoriche all’interno del parco Unità d’Italia. A comunicarlo è il Comune, spiegando che l’intervento si è reso necessario per risolvere il problema del ristagno di acqua e fango che si verifica lungo i viali nei periodi di pioggia intensa.

I lavori, che interesseranno diverse aree del parco, comporteranno chiusure parziali delle zone di intervento e, in alcuni momenti, anche la chiusura totale dell’area verde per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. L’amministrazione invita i cittadini a prestare massima attenzione durante tutto il periodo del cantiere: sarà infatti necessario agevolare il passaggio dei mezzi d’opera e non avvicinarsi alle zone delimitate o interdette, nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte.

Il Comune ringrazia fin da ora per la collaborazione e ricorda che gli interventi sono finalizzati a migliorare la fruibilità e la sicurezza del parco nei mesi più piovosi.

