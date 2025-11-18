Altre news

SARONNO – Martedì 18 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, senza rischio di precipitazioni. Le temperature resteranno contenute: la massima toccherà gli 11°C, mentre la minima si fermerà a 6°C. I venti soffieranno moderati, con provenienza da nordovest al mattino e da est nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo attive sul territorio.

La situazione si inserisce in un contesto di stabilità atmosferica che interessa tutta la Lombardia, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Anche nel resto della regione prevalgono condizioni di bel tempo: cieli sereni o poco nuvolosi su pianure, pedemontane e rilievi alpini. Solo sulle Prealpi orientali si segnala un possibile aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

