CARONNO PERTUSELLA – È in programma mercoledì 19 novembre alle 20.45, alla biblioteca civica di via Capo Sile 77, l’assemblea pubblica dal titolo “Sanità di prossimità, il futuro è locale”, organizzata dal circolo del Partito democratico di Caronno Pertusella.

All’incontro interverrà Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, per discutere con i cittadini del futuro della sanità lombarda e dei servizi territoriali, con particolare attenzione alle Case di comunità e all’ospedale di Saronno.

L’appuntamento arriva dopo la seduta del Consiglio regionale di lunedì 21 ottobre, in cui Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno respinto la proposta di legge del Pd per la ricostruzione del sistema sanitario lombardo. Il progetto, firmato anche da Astuti, prevedeva interventi per ridurre le liste d’attesa, rafforzare la sanità pubblica e valorizzare il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari.

Dal circolo Pd spiegano: “La destra lombarda non ha voluto nemmeno discutere la proposta, preferendo un no secco e arrogante. Hanno voltato le spalle a centomila lombarde e lombardi che chiedevano soltanto di potersi curare senza dover pagare o aspettare mesi. Per loro va bene un sistema lento, iniquo e discriminatorio, dove chi vuole curarsi deve mettere mano al portafoglio. Noi invece crediamo in una sanità pubblica, efficiente e accessibile a tutti. Non ci fermiamo: la sanità va cambiata, perché con la salute non si scherza e ogni cittadino ha diritto a essere curato senza distinzioni”.

Durante la serata sarà aperto un momento di confronto con la cittadinanza per approfondire il tema della sanità di prossimità e le prospettive dei servizi locali, in particolare per il territorio del Saronnese.

