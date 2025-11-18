Sport

SARONNO – Il sogno si avvicina alla realtà per l’atleta saronnese Daniela Percopo, che, a soli 15 anni è stata convocata in Serie A Volley femminile. Classe 2010, Daniela è nata e cresciuta a Saronno, dove ha scoperto anche la propria passione per la pallavolo. Nel 2017, all’età di 7 anni, ha iniziato a giocare proprio con una associazione sportiva della sua città, scoprendo l’amore per lo sport e, sopratutto, rivelando poco a poco il suo talento.

Dal 2022 ha iniziato a giocare nella società sportiva bustese Uyba volley giovani. Proprio con le sue compagne di squadra delle giovanili, lo scorso mercoledì 12 novembre ha conquistato la vittoria alla E-work arena contro la squadra del Cuneo. Questa vittoria ha segnato per la giovanissima saronnese il trampolino di lancio verso un’avventura più grande: il convocamento verso la massima serie.

