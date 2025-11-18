Saronno: presentata la guida “In bici in Lombardia” a Villa Gianetti
18 Novembre 2025
SARONNO – Giovedì 13 novembre, a Villa Gianetti in via Roma, Valerio Montieri e Fabio Lopez hanno presentato la guida “In bici in Lombardia”, realizzata dal coordinamento regionale di Fiab. L’incontro ha richiamato appassionati e curiosi interessati al cicloturismo e ai percorsi a ritmo lento.
La pubblicazione propone 20 itinerari pensati per chi vuole scoprire la Lombardia pedalando in sicurezza, lungo ciclovie protette e strade a basso traffico. I percorsi sono stati selezionati per unire natura, arte e memoria storica, offrendo l’occasione di conoscere il territorio in modo sostenibile e accessibile.
L’iniziativa è stata anche un momento per confrontarsi su come la bicicletta possa diventare uno strumento quotidiano di mobilità e di valorizzazione del paesaggio.
