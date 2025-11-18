Città

SARONNO – Si è svolto con una partecipazione straordinariamente numerosa l’incontro dedicato a “Luisa Zeni. Un sogno chiamato Italia“, il romanzo storico di Claudio Restelli presentato sabato 15 novembre a Villa Gianetti in occasione del 4 novembre, Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. L’evento, promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Saronno, ha trasformato le sale della villa in un luogo di memoria condivisa, attirando cittadini di tutte le età.

Il grande afflusso di pubblico ha reso l’appuntamento particolarmente intenso, segno di un rinnovato interesse verso le storie che illuminano gli angoli meno conosciuti della Prima Guerra Mondiale. Protagonista dell’incontro è stata la figura di Luisa Zeni, donna coraggiosa e sorprendente, la cui vicenda reale è stata riportata alla luce dal romanzo di Claudio Restelli.

La presentazione ha assunto la forma di una versione teatralizzata, in cui narrazione, recitazione e musica dal vivo hanno dato vita a una rievocazione emozionante. Sono intervenuti lo stesso autore Claudio Restelli, l’attrice Marinella Lanteri e Andrea Romano, che ha accompagnato il racconto con musiche e canto. A condurre l’incontro è stato Walter Sindoni, mentre il dibattito è stato arricchito dagli interventi dei moderatori Pierangelo Botto e Marco Todaro, con un momento speciale dedicato al ruolo delle donne nella Grande Guerra.

(foto dell’evento)

