SARONNO -Un ciclo di incontri dedicati al tema della legalità, rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine: questa l’iniziativa del comune di Saronno, che intende offrire occasioni di approfondimento e confronto su fenomeni che incidono in modo significativo sulla vita sociale, attraverso linguaggi e testimonianze differenti.

Il primo appuntamento si è tenuto il 13 novembre con la proiezione del film “Una Femmina“, che racconta la storia di Rosa, giovane donna calabrese impegnata in un difficile percorso di ribellione alla ’ndrangheta. La vicenda affronta questioni centrali come la violenza di genere, il ruolo oppressivo di contesti familiari segnati dal controllo criminale e la ricerca di emancipazione personale.

Il 20 novembre è prevista la testimonianza di Cristina Pinto, che da giovanissima entrò in un clan camorrista e trascorse ventidue anni in carcere. Oggi mette la propria esperienza al servizio di percorsi educativi, offrendo una narrazione diretta e consapevole delle dinamiche che conducono alla criminalità organizzata e delle possibilità di cambiamento.

Il ciclo si concluderà il 3 dicembre con lo spettacolo teatrale “Stupefatto“, tratto dal libro di Enrico Comi. L’opera propone la ricostruzione reale di una storia di dipendenza, con un linguaggio immediato e comprensibile ai più giovani, finalizzato a stimolare una riflessione critica sul consumo di sostanze e sui pregiudizi che spesso lo accompagnano.

Il Comune di Saronno ha espresso sulla pagina social il proprio ringraziamento all’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e al Presidio Rita Atria per il contributo offerto alla realizzazione dell’iniziativa. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con gli istituti della città: Itc Zappa, lceo Legnani, liceo Grassi”, Itis Riva, Ipsia Parma, collegio arcivescovile Castelli, fondazione Daimon, Ial Lombardia e Ics Ignoto Militi.

