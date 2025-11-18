Primo piano

SARONNO – La richiesta arriva a poche ore dall’episodio che sabato sera ha riportato il tema sicurezza al centro dell’attenzione cittadina: l’aggressione con una katana nel Retrostazione ha spinto Obiettivo Saronno a sollecitare la convocazione immediata della commissione dedicata. Il gruppo civico ha diffuso un messaggio diretto, affidato alla consigliera comunale Novella Ciceroni, sottolineando la necessità di un confronto urgente sulle criticità emerse nell’area a ridosso della stazione.

“A Saronno non si può più uscire di casa” spiega Ciceroni ricordando come durante la campagna elettorale molti giovani abbiano chiesto con forza un miglioramento delle condizioni di sicurezza. La consigliera ha parlato di una richiesta chiara e ripetuta da parte dei cittadini più giovani: “Le ragazze e i ragazzi ci hanno chiesto esplicitamente di tornare a una condizione vivibile di sicurezza”.

Nel suo intervento, Ciceroni ha evidenziato che il tema non riguarda una singola forza politica: “Non credo lo abbiano chiesto solo a Obiettivo Saronno”. Da qui l’appello rivolto all’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani.

Il gruppo chiede che l’amministrazione convochi il tavolo istituzionale e definisca interventi concreti per affrontare le criticità del Retrostazione, già al centro di segnalazioni e preoccupazioni da parte dei residenti. Obiettivo Saronno invita l’Amministrazione a “prendere seri provvedimenti” per ripristinare condizioni considerate indispensabili per la vivibilità quotidiana.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09