Venegono Inferiore: nominato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi
18 Novembre 2025
VENEGONO INFERIORE – In municipio si è svolta nei giorni scorsi una seduta speciale del consiglio comunale dedicata al rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi, un appuntamento che ha rappresentato un significativo esempio di cittadinanza attiva e partecipazione.
Nel corso dell’incontro, i consiglieri uscenti hanno raccontato le molte attività portate avanti durante lo scorso anno scolastico, ricevendo il plauso dell’amministrazione per l’impegno dimostrato.
A seguire, sono stati proclamati i nuovi eletti e assegnate le principali cariche:
-
sindaco: Giacomo Taffuri
-
vice sindaca: Ginevra Munaretti
-
segretaria: Elisabetta Chimponda
Il Comune ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i giovani consiglieri, sottolineando l’importanza di questo percorso formativo che avvicina i ragazzi alla vita istituzionale e alla cura della propria comunità.
