Per fare un gradito regalo a se stessi o agli amici, ai parenti, a chi apprezza il panettone, Zaghis, una storica azienda dolciaria trevigiana (da 8 anni entrata nell’orbita di Fietta Food Company, affermato gruppo di prodotti da forno e panificati, con sede a Bassano del Grappa, ha immesso sul mercato una serie di panettoni di alta qualità, da quello classico a quello glassato, dal pistacchio al cioccolato ed altri, tre dei quali in collaborazione con Bottega spa, una delle aziende vitivinicole più conosciute. Tre delizie che a più di un mese dal Natale sono richiestissime non solo in Italia ma anche fuori confine. Fa veramente notizia il panettone alla grappa di Amarone per non parlare di quello al Fragolino oltre ad un terzo al Gin.Co. Zaghis fa parte del gruppo Fietta che comprende altre aziende da Bolcato a Sapori & Piaceri, da Trevisan a Bio Trevisan, a Candy Mania.