“Questo è l’interrogativo dei numerosi saronnesi, appassionati del popolarissimo giuoco. Non che faccia perder loro il sonno, ma…”

Già, l’Italia è in guerra da due mesi, ma c’è quel “ma”: “È il caso di dire che la risposta è però ormai matura e, fortunatamente, affermativa”. Venerdì 18 ottobre 1940, i dirigenti “[…] della S.C. Saronno e della S. Calciatori Saronnesi «1933» […] esaminata attentamente la situazione che era venuta a crearsi nella nostra città con la rinascita del vecchio «Saronno», hanno deciso di fondere i due sodalizi in una sola società calcistica”.

L’FBC Saronno, scioltosi nel 1935 per difficoltà economiche ed organizzative, rinasce quindi come “S.C. Saronno” ed incorpora la compagine granata dei “Giovani Calciatori Saronnesi”, società fondata nel 1933. Così riporta la “Cronaca Prealpina”, a proposito del “manipolo di Via Garibaldi”: “[…] pur riunendo un limitato numero d’atleti, ha il merito di aver mantenuto vivo a Saronno, anche nei momenti peggiori, lo sport del calcio”. L’atto ufficiale della fusione viene firmato il 31 ottobre 1940: “[…] ieri sera firmato l’atto con cui viene sancita la fusione tra le due società calcistiche saronnesi. L’anziano sodalizio granata, le cui benemerenze sportive sono indiscutibili, ha pertanto cessato di esistere in quanto è stato assorbito dalla nuova società bianco celeste che rappresenterà così degnamente Saronno calcistica nelle competizioni nazionali”.

C’è un giovane portiere (classe 1914) che partecipa, quasi per intero, alle vicende calcistiche saronnesi della seconda metà degli anni Trenta, e che sarà testimone di questa travagliata stagione del “football” cittadino: si chiama Giuseppe, per tutti Peppino, è un operaio della “Gianetti”, tifosissimo dell’Ambrosiana, che per lui, come per la maggior parte dei tifosi, si chiama sempre e solo “F.C. Internazionale di Milano”. Lo troviamo all’inizio del 1933 nella squadra riserve dell’FBC Saronno: nella sconfitta di Cesano Maderno contro la prima squadra della SNIA, mentre “[il Saronno] ha registrato un’assoluta deficienza negli attaccanti”, si salvano, nel giudizio del cronista della “Prealpina”, solo Grisetti e il nostro giovane portiere. Qualche mese dopo, altra sconfitta a Bollate, migliore in campo sempre l’anziano Grisetti, bene anche il giovane portiere, anche se “[…] pronto a bloccare il pallone, se lo vede finire in rete…per merito di una anfrattuosità [sic] del terreno accidentato”.

Le giornate di Peppino scorrono tra lavoro e pallone: alla fine del 1934 difende la porta della “Trattoria Varese” contro il “Caffè Risparmio”, nel “[…] duello sportivo che ha messo di fronte le rappresentanze dei due ritrovi locali […]. La partita ha visto cose strepitose ed ha registrato…capacità tecniche di fronte alle quali i migliori «assi» del calcio possono andare a nascondersi”. Pochi giorni dopo, nella festa dell’Immacolata, il nostro è ancora in campo: “Quanto tifo nel pomeriggio d’oggi per la contesa fra le rappresentative della «Sala nuova» e della «Sala vecchia» della ditta Gianetti che si è svolta di fronte ad una imponente massa di operai anelanti di veder trionfare i rispettivi beniamini”. Peppino, Origlia e Piuri “[…] si sono dimostrati le colonne della «Nuova sala»”.

Il 1935, come anticipato, è l’anno della crisi, conclamata, del calcio saronnese “che conta”: “La nostra squadra [FBC Saronno] attraversa quel periodo di crisi inevitabile a tutte quelle compagini che nel periodo di «gloria» si sono accentrate le attenzioni, gli aiuti, e tutte le benevolenze del pubblico ammiratore il quale ha così dimenticato che, per perpetuare quella gloria che lo rendeva pago e magari orgoglioso, bisognava pensare alle nuove energie rigeneratrici, ai nuovi elementi, continuatori che fossero cresciuti e formati nella stessa atmosfera e dal medesimo spirito agonistico che aveva creato il vecchio e ammirato «Saronno»”.

Per Peppino è arrivato il momento di partire per il servizio militare: la classe 1914 viene chiamata alle armi all’inizio di aprile, il nostro portiere, un “cristone” alto un metro e ottantacinque, viene arruolato come bersagliere. Nel mese di agosto, la situazione della squadra biancoceleste precipita: “Gli sportivi saronnesi hanno appreso in questi giorni che il Saronno F.C. ha messo in lista di trasferimento tutti i suoi migliori giocatori, già appartenenti alla prima squadra”.

Il 1936 inizia con l’incontro tra la squadra saronnese “Audentes” (colori sociali nero e azzurro), già vincitrice dei campionati locali “uliciani” (da U.L.I.C., Unione Libera Italiana del Calcio, federazione indipendente dalla F.I.G.C.), e i “Giovani Calciatori Castellanzesi”. La gara precede, di qualche giorno, l’avvio del campionato “uliciano” di zona di seconda categoria, al quale partecipano l’Avanguardia Saronnese, i Giovani Calciatori Saronnesi e la stessa Audentes. “Le cronache sportive di questo anno del «vecchio e temuto Saronno» tacciono. Esiste il solo ricordo. Esse sono state sostituite da quelle delle varie squadre uliciane che sono impegnate nel loro Campionato di zona. […]. Per ora è sufficiente notare la brillante ascesa compiuta da queste ardenti schiere di giovani elementi ed il posto che essi hanno conquistato nella attività sportiva della città. […]. Dopo la scomparsa della squadra maggiore, si temeva che eguale sorte fosse serbata quest’anno per i liberi giocatori. Ma la fermezza di propositi e la volontà decisa dei dirigenti delle varie società uliciane, ha valso a fare superare ogni difficoltà tecnica e finanziaria allo svolgimento dell’attuale campionato”. Per la cronaca, il campionato saronnese viene vinto dall’Audentes, che tra la fine di maggio e l’inizio di giugno batte la Rhodense nel campionato interzona, per confrontarsi successivamente con la Dominante Monza.

Continua…ripartiremo dalla stagione 1936-1937, ritroveremo il nostro Peppino, tornato dal servizio militare, e lo accompagneremo fino alla sua ultima partita “internazionale” nel 1945…

Per le immagini dello stemma “Audentes Club”e per le tessere (Audentes Club e FBC Saronno) di Giovanni Renoldi si ringrazia Samuel Rimoldi.

