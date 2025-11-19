Città

SARONNO – Una rassegna di eventi di sensibilizzazione per la giornata contro la violenza sulle donne: il primo appuntamento si terrà sabato 21 novembre con lo spettacolo teatrale “Dama in scacco”. Alle 20.45, nella sala del nuovo Cinema Prealpi di Saronno sarà possibile assistere, gratuitamente, allo spettacolo teatrale scritto e diretto da Pasquale Savarese.

La rappresentazione affronta il tema della violenza di genere attraverso una narrazione che evidenzia non solo gli episodi di femminicidio, ma anche le forme meno visibili e progressive di annientamento psicologico e sociale. Una serie di storie anche vere, di donne, di violenza, ma anche di uomini che amano e rispettano le donne. Sul palco saranno presenti Valeria Scaglia, Micaela Turrisi, Alberto Guerrasio e Christian Kley. Luci, suoni e video sono curati dallo stesso Savarese.

L’iniziativa rientra nel programma “Non solo il 25 novembre”, dedicato ai diversi aspetti dell’escalation della violenza, descritta come un processo graduale che può svilupparsi da zero a cento.

