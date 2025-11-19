Comasco

MOZZATE – Un allevamento di felini attivo in centro abitato, ma privo di due autorizzazioni previste dalla normativa. È quanto hanno accertato gli agenti del comando della polizia locale durante una delle ispezioni avviate nelle ultime settimane sulle attività commerciali presenti in città.

Il controllo ha fatto emergere che l’allevamento era stato avviato senza la segnalazione certificata di inizio attività e senza la denuncia obbligatoria all’Ats veterinaria. Due mancanze che hanno portato alla sanzione per apertura non autorizzata e all’ordinanza di chiusura immediata dell’allevamento.

A spiegare il contesto dell’intervento è il comandante della polizia locale, Gabriele Airoldi, che ha sottolineato l’impegno del suo comando in questa fase di verifiche diffuse: “Stiamo portando avanti un progetto dedicato al controllo di tutte le attività commerciali presenti sul territorio per assicurarci che siano regolari e conformi alle normative vigenti” .

Il lavoro di monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi. L’obiettivo, chiariscono dal comando, è quello di garantire trasparenza, sicurezza e rispetto delle regole per tutte le attività presenti in città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09