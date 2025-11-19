Calcio

CARONNO PERTUSELLA- Tutto pronto per il big match infrasettimanale valido per i quarti di finale regionale di Coppa Italia Eccellenza che vedrà impegnati alle 20.30 di oggi 19 novembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella la Caronnese e la Baranzatese. Allo stesso orario si giocheranno anche Carpenedolo-Soncinese e Lemine Almenno-Juvenes Pradalunghese, mentre alle 16 la Solbiatese ha eliminato l’Arconatese mettendola sotto di tre goal.

I padroni di casa arrivano alla sfida con un ottimo umore visto il secondo posto in campionato e la vittoria pesantissima portata a casa tre giorni fa da Rho contro la Rhodense, messa ko con ben cinque reti. Non è sicuramente da meno nemmeno la Baranzatese che, invece, nell’ultima sfida di campionato registra un ko molto combattuto per 2-3 con il capolista del girone B di Eccellenza Lombardia Codogno. Dunque, un match sulla carta molto combattuto che sarà importante vincere per entrambe le squadre per continuare il percorso in Coppa che, arrivando fino in fondo, può portare anche alla promozione in Serie D. Il vincitore della sfida secca di oggi disputerà la semifinale mercoledì 10 dicembre.