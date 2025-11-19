Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Coppa Italia d’Eccellenza, adesso si inizia davvero a fare sul serio. Questa sera le partite dei quarti di finale regionali, la Caronnese sul proprio campo di corso della Vittoria trova la corazzata Baranzatese, che in campionato milita in un altro girone ma che come i rossoblù punta al salto di categoria. Si profila dunque una partita di alto livello e dall’esito incerto. Arbitro Veronica Adenti di Pavia, assistenti Tudorel Marius Daciu di Lodi e Giovanni Scardino di Milano.

Si gioca, come anche per tutti gli altri match, a partire dalle 20.30 (meno Solbiatese-Arconatese che inizia alle 16): Fc Carpenedolo-Soncinese e Lemine Almenno-Juvenes Pradalunghese. Si tratta di gare di sola andata, ci dovrà dunque necessariamente un vincitore, in caso di parità sono infatti previsti i calci di rigore. Chi passa il turno torna in scena mercoledì 10 dicembre per la semifinale.

