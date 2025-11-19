Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Società calcistica Caronnese (Eccellenza) annuncia l’ingresso nella rosa della sua prima squadra di due nuovi giocatori: Riccardo Terrini e Gabriele Vergani.

Riccardo Terrini, classe 2006, terzino sinistro flessibile e duttile a ricoprire ogni ruolo sul reparto in fascia sinistra, arriva alla Caronnese dopo importanti esperienze di rilievo: dopo 7 anni di giovanili all’Inter Suno, Riccardo è passato al Borgomanero, quindi Novara nell’Under17 e nella Primavera per poi passare alle prime squadre in Eccellenza a Stresa, al Baveno Stresa e all’Alcione Milano. Prima di sposare la causa rossoblù l’ultima maglia indossata è stata quella al Castrum Favara in Sicilia in Serie D.

“Ho scelto la Caronnese come squadra del mio futuro con grande felicità”, queste le prime parole del neo acquisto rossoblù, “avevamo già avuto dei contatti lo scorso anno ed ora sono finalmente qui: è una squadra che punta a fare molto bene, ho trovato un ambiente ottimo e mi sono trovato subito a mio agio”.

Gabriele Vergani è invece una “vecchia” conoscenza della Caronnese in quanto l’anno scorso faceva già parte della rosa di mister Michele Ferri.

Portiere, già a sei anni alla Viberonchese e da lì fino all’Atalanta. In seguito, sei prolifici anni a Monza e alla Primavera 2 del Renate. Dopo l’esperienza in Caronnese nella scorsa stagione, Gabriele ha iniziato l’attuale annata sportiva al Fucina. Ora è di nuovo rossoblù nel roster dei portieri capitanato da Mattia Paloschi.

“Per me tornare alla Caronnese è come tornare a casa. Sono voluto tornare perché ritengo che sia un’eccellenza della categoria e sposo appieno i suoi valori sia dentro che fuori dal campo. Ho ricevuto attestati di stima da parte della dirigenza, di mister Ferri e dalla squadra. Dopo un’intensa stagione passata a Caronno togliendomi anche belle soddisfazioni (ndr: nonostante avesse davanti un portiere forte ed esperto come Paloschi si è ritagliato il suo spazio con 11 partite giocate) sono contentissimo di essere ancora qui e cercherò di supportare la squadra nel raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che si è data”, queste le prime dichiarazioni di Vergani.

La Caronnese scende in campo stasera alle 20.30 per i quarti di finale di Coppa Italia, in casa contro la Baranzatese.

