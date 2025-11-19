Calcio

SARONNO – In casa Fbc Saronno è tempo di ripartenza. Dopo la sconfitta di Vergiate ed il cambio in panchina, la dirigenza ha scelto di affidare la squadra a un profilo di grande esperienza: Danilo Tricarico, uno dei tecnici più conosciuti del calcio dilettantistico lombardo e già protagonista, due anni fa, del ritorno del Saronno in Eccellenza.

Mister Tricarico, come hai accolto la nuova chiamata del Saronno?

«Con grande entusiasmo. Tornare qui è sempre speciale: questa piazza mi ha sempre mostrato affetto. Il dg Proserpio ha insistito molto perché fossi io a riprendere il timone della squadra, e lo ringrazio – insieme alla dirigenza – per la fiducia e l’amicizia».

Arrivi dopo l’esonero alla Trevigliese. Con che spirito riparti?

“È la legge del calcio: certe situazioni vanno messe in conto. Ora però guardo avanti e mi concentro solo su questa nuova avventura. Sono felice di essere tornato in un ambiente che conosco bene”.

Che squadra hai trovato?

“Una rosa con individualità importanti. Il mio obiettivo ora è rafforzare lo spirito di gruppo: diventare un blocco unico ci permetterà di fare meglio e di andare più lontano”.

Che idea ti sei fatto del girone di Eccellenza?

“È un campionato bellissimo ma molto difficile. Ci sono tante squadre attrezzate per stare in alto. Sarà necessario essere continui e determinati ogni domenica”.

Debutto già domenica pomeriggio…

“Sì, esordisco in casa contro il Vigevano, nella 13ª giornata. L’obiettivo è partire col piede giusto”.

La scelta della società, arrivata dopo il 2-0 subito a Vergiate, ha colto di sorpresa diversi addetti ai lavori. Fabio Tibaldo, esonerato lunedì, aveva guidato la prima squadra nella parte finale della scorsa stagione e nei primi mesi dell’annata 2025-2026, portando anche la Under 18 biancoceleste alla finale regionale.

Ora la panchina passa a Danilo Tricarico, chiamato a rilanciare le ambizioni del Saronno e a dare una nuova identità alla squadra.

Classifica

Arconatese 32 punti, Caronnese e Solbiatese 21, Fbc Saronno 19, Mariano, Rhodense e Besnatese 17, Sedriano, Vis Nova Giussano, Lentatese e Vergiatese 16, Legnano 15, Arcellasco, Sestese e Magenta 13, Altabrianza 11, Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

19112025