Calcio

PERO – Niente da fare per la Varesina, neanche in Coppa Italia: la formazione di Venegono Superiore questo pomeriggio ha perso in trasferta la sfida degli ottavi di finale regionali, contro il Club Milano. Non un gran periodo per la Varesina, in difficoltà anche in campionato e dunque ora esclusa dalla Coppa.

A decidere la sfida che si è giocata oggi dalle 14.30 al Pero sporting club è stato Rigo, con un gol al 43′ del primo tempo. Alla Varesina non resta ora che concentrarsi sul proseguo della stagione, ovvero sul campionato dove è finita nelle zone pericolanti della graduatoria; è infatti penultima.

(foto archivio)

19112025