Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Oltre 120 soci, insieme alle loro famiglie, hanno animato nei giorni scorsi la Baita degli Alpini per la tradizionale “Fagiolata di Bud Spencer”, l’appuntamento conviviale organizzato dal Vespa Club Caronno Pertusella.

L’evento, che continua di anno in anno a richiamare un numero crescente di partecipanti – il club conta oggi 250 soci – ha rappresentato un momento di aggregazione, amicizia e sostegno concreto alle attività del sodalizio. Il ricavato della serata sarà utilizzato per sistemare il furgone del club e, in futuro, per contribuire all’acquisto di un mezzo più accessoriato. Non solo: il veicolo sarà dotato anche di un defibrillatore Dae Powerheart G5, donato al Vespa Club dalla Zoll Medical Italia srl, un supporto importante per la sicurezza durante eventi e raduni.

Il direttivo del club ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale agli Alpini di Caronno Pertusella – gruppo Bariola, che offrono costantemente un aiuto prezioso a livello logistico e organizzativo, diventando un punto di riferimento per il buon esito delle iniziative. “A tutti i soci va il nostro grazie per la continua crescita del club – conclude la nota del direttivo – Una suonata di clacson a tutti!”

(foto: l’Ape col logo di Bud Spencer ed un momento della serata)

19112025