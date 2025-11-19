iltra2

CASTIGLIONE OLONA – In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sabato 22 novembre la città ospiterà la 12′ edizione della “Giornata dell’infanzia-Diritti in viaggio”, appuntamento ormai consolidato e dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa, promossa e patrocinata dal Comune – assessorato ai Servizi sociali e Istruzione e organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, si svolgerà nello scenario del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, che per un intero pomeriggio diventerà uno spazio dedicato al gioco, alla creatività e alla riflessione sui diritti dei più piccoli.

Il programma inizierà alle 14.30 con l’apertura ufficiale dell’evento. Dalle 15 alle 18.30 bambini di ogni età, insieme ai genitori, potranno partecipare alle numerose attività proposte da una ventina di associazioni e realtà del territorio: laboratori creativi, giochi, letture animate e momenti di condivisione pensati per vivere il castello in un clima di festa. Prevista anche la consueta pausa merenda. La giornata nasce per ricordare i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, che riconosce a ogni bambino il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, al gioco e alla protezione.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella costruzione di una comunità attenta e accogliente, convinta che il benessere dei più piccoli rappresenti un tassello fondamentale per una società più giusta.

L’ingresso è libero e gratuito.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

19112025