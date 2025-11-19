Cronaca

CISLAGO – Nel tardo pomeriggio di oggi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale avvenuto in via Virgilio a Cislago. Erano le 17.30 quando un’autovettura, per cause in fase di accertamento, ha terminato la propria corsa contro il muro di un’abitazione. L’impatto ha causato la rottura di una tubatura del gas, con conseguente fuoriuscita del metano. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza il veicolo e tutta l’area circostante, avviando le procedure previste in presenza di una possibile dispersione.

Sul posto è poi intervenuta la ditta incaricata, che ha provveduto alla riparazione della tubatura danneggiata. La situazione è tornata sotto controllo senza ulteriori conseguenze.

Il conducente dell’auto, un 59enne, ha riportato alcune contusioni.

