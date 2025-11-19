Saronnese

SARONNO – Un appello diretto per chiedere interventi immediati: il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici, ha scritto a Ferrovienord denunciando il grave stato di degrado della stazione ferroviaria e sollecitando una sanificazione urgente e lavori di manutenzione rimandati da troppo tempo. Una presa di posizione netta, che dà voce alle segnalazioni dei pendolari e dei residenti, stanchi delle condizioni in cui ogni giorno si trovano a transitare.

Il primo cittadino ha raccolto nelle ultime settimane numerose lamentele arrivate sia al Comune sia attraverso le chat e i gruppi social del territorio. Proteste che lamentano odori, guasti, infiltrazioni e una generale mancanza di decoro. Da qui la decisione di scrivere una lettera formale, dura nei toni e chiara nelle richieste, riportata integralmente e suddivisa nei passaggi principali.

Sanificazione e condizioni igieniche

Nel primo passaggio della sua comunicazione il sindaco Giudici mette al centro la situazione igienico-sanitaria della stazione, denunciando odori e mancati interventi di pulizia:

“Buongiorno, scrivo per segnalarVi una situazione di degrado nella stazione ferroviaria di Caronno Pertusella e per chiedere un Vostro tempestivo intervento per le cattive condizioni igienico sanitarie e strutturali della stazione. Da tempo metà ingresso alla stazione è sbarrato per guasto mentre l’altra metà rimane sempre aperta. Entrando si sente odore di urina segnalata nelle chat locali da numerosi utenti che indignati dalle cattive condizioni complessive, manifestano il loro disappunto sui social locali. Il lavaggio dei pavimenti non viene mai fatto e l’odore rimane”.

Infiltrazioni e problemi in caso di pioggia

Il secondo punto della lettera riguarda le criticità strutturali, aggravate dal maltempo, su cui il primo cittadino chiede interventi non più rimandabili:

“In caso di pioggia anche lieve si formano pozze d’acqua all’interno della stazione per infiltrazioni”.

La richiesta finale a Ferrovienord

Nel paragrafo conclusivo Giudici sollecita interventi immediati, evidenziando come il problema sia noto da tempo e troppo a lungo trascurato:

“In qualità di Sindaco del Comune di Caronno Pertusella vi chiedo di intervenire con una sanificazione urgente della stazione e programmare interventi celeri per le riparazioni che si stanno procrastinando da troppo tempo”.

La presa di posizione del sindaco chiede insomma un cambio di passo nella gestione nella stazione ferroviaria.

