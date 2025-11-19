Ieri su ilSaronno: tentata rapina al supermercato, convocazione in Serie A e allarme sicurezza nelle case
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 18 novembre, spiccano la cronaca di un pomeriggio movimentato in un supermercato di Saronno, con una rapina sventata e un furto evitato, e la convocazione in Serie A della giovane pallavolista Daniela Percopo. Attenzione anche alla sicurezza delle abitazioni, con nuovi furti segnalati tra Caronno e Uboldo, e alle iniziative contro la violenza a Saronno. A Cesate si discute intanto del progetto per un nuovo data center.
A Saronno, in un solo pomeriggio, si sono registrati due episodi distinti: un tentativo di rapina in un supermercato e un successivo furto sventato grazie all’intervento tempestivo del personale e delle forze dell’ordine.
Saronno, doppio colpo al supermercato: rapina mancata e furto sventato in un pomeriggio
A Rovello Porro è stato firmato l’accordo per la messa in sicurezza del cesio presente nell’area della ex fonderia Premoli, un passo storico per la tutela ambientale del territorio dopo anni di attese e preoccupazioni da parte della comunità.
Messa in sicurezza del cesio alla Fonderia Premoli, firmato l’accordo che cambia la storia ambientale di Rovello
Daniela Percopo, giovanissima atleta di Saronno, è stata convocata in Serie A di pallavolo, coronando un percorso di impegno e talento che l’ha portata fino ai vertici del campionato.
Saronno, convocata in serie A la giovanissima pallavolista Daniela Percopo
Una nuova ondata di furti ha interessato le abitazioni tra Caronno Pertusella e Uboldo, con i ladri che continuano a colpire anche in orari diurni, generando preoccupazione tra i residenti.
Da Caronno Pertusella a Uboldo, ancora topi d’appartamento in azione
A Saronno prosegue l’impegno contro la violenza, con iniziative diffuse in tutta la città e un progetto scolastico che coinvolge gli studenti con un “termometro della violenza” per stimolare consapevolezza e confronto.
Saronno contro la violenza, in tutta la città e agli studenti il termometro della violenza
Il progetto del nuovo data center previsto a Cesate è stato oggetto di approfondimento da parte del gruppo “Cesate Insieme”, che ha sollevato dubbi e richiesto chiarimenti sul suo impatto ambientale e urbanistico.
Il progetto del nuovo data center finisce sotto la lente del gruppo “Cesate Insieme”
