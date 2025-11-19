Altre news

SARONNO – Mercoledì 19 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da una progressiva copertura del cielo. Al mattino e nel primo pomeriggio si alterneranno nubi sparse e schiarite, ma dalla sera è atteso un aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti per il periodo: la massima prevista oggi sarà di 8°C, mentre la minima scenderà fino a 4°C. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da nord, mentre nel corso del pomeriggio ruoteranno da sudest. Al momento non risultano attive allerte meteo per il territorio comunale.

In Lombardia, il quadro meteorologico riflette un indebolimento parziale dell’alta pressione, che consente l’ingresso di correnti umide. Sulle aree di pianura occidentale, come Saronno, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa. Nelle Prealpi orientali e Orobie sono attese deboli piogge e nevicate in serata, mentre le Alpi Retiche resteranno prevalentemente soleggiate per gran parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09