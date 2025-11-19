Saronnese

ORIGGIO – A Villa Borletti prosegue il progetto di riorganizzazione degli spazi interni e una delle conseguenze riguarda le preziose raccolte di vinili conservate per anni nelle sale della struttura. Dopo aver già alleggerito gli ambienti con la cessione di alcuni arredi, ora gli Amici della villa hanno deciso di trovare una nuova destinazione anche alle collezioni musicali custodite negli archivi.

Si tratta di selezioni interamente composte da 33 giri in ottimo stato, frutto di edizioni curate da importanti realtà editoriali come Curcio, Fabbri e RCA. Le raccolte spaziano dalla musica classica al jazz, includendo anche serie storiche di grande valore, come quelle dedicate alla figura di Arturo Toscanini.

Prima di rivolgersi alle vendite online, il gruppo promotore ha scelto di offrire ai residenti e agli appassionati del territorio la possibilità di acquistare i vinili direttamente in loco. Il costo richiesto per ogni raccolta parte da 200 euro, una cifra inferiore rispetto alla valutazione media di mercato, che si aggira intorno ai 400 euro.

Gli interessati potranno visionare il materiale nei fine settimana, fino al 14 dicembre, durante gli orari di apertura della villa. Per accedere è necessario fissare un appuntamento, contattando il 333 6919848 oppure l’indirizzo e-mail fornito dagli organizzatori.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato per preservare e allo stesso tempo condividere il patrimonio culturale locale. L’obiettivo è che questi vinili possano continuare a essere ascoltati e valorizzati da chi ne riconosce l’importanza, proseguendo così la loro storia al di fuori degli scaffali di Villa Borletti.

