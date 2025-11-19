Città

SARONNO – “Solo una parola, la solita: esercito“. È il messaggio, breve ma eloquente, pubblicato sui social dal saronnese Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione antiracket Sos Italia libera e da anni impegnato sui temi della sicurezza. Un post che sta facendo discutere e che arriva dopo una serie di episodi di cronaca nera che hanno riportato l’attenzione sulla situazione dell’area attorno alla stazione ferroviaria e al centro città.

Negli ultimi giorni Saronno è tornata alla ribalta per risse, episodi di spaccio, furti e rapine. L’ultimo fatto, quello che più ha colpito l’opinione pubblica, risale allo scorso fine settimana: una lite tra due stranieri, degenerata al punto che uno dei due ha brandito una katana, arma bianca lunga e potenzialmente letale. All’arrivo delle forze dell’ordine entrambi sono riusciti a fuggire, senza riportare ferite.

Una scena che ha allarmato residenti e commercianti e che ha spinto Bocedi a intervenire con un appello netto: chiedere l’impiego dell’Esercito per presidiare le aree più critiche di Saronno, in particolare la zona stazione–retrostazione, dove da tempo si segnalano problemi legati a degrado e microcriminalità.

Il suo intervento alimenta un dibattito già acceso in città, con molti cittadini che sui social chiedono misure straordinarie per garantire maggiore sicurezza e ristabilire la tranquillità in uno dei punti più sensibili del territorio.

