Solaro, grande successo per il gran premio fotografico. Ecco i risultati
19 Novembre 2025
SOLARO – L’amministrazione comunale si complimenta e ringrazia Maps e gruppo fotografico Cogli l’attimo per il successo del concorso a tema Colore patrocinato per la quarta edizione del Gran Premio Fotografico.
Partecipata e coinvolgente la giornata di esposizione e premiazione delle migliori fotografie.
Ecco i risultati:
- prima classificata: “contrasti in salita” di Clara Costa
- seconda classificata: “un tocco di colore” di Alessandro Lavezzari
- terza classificata: “rosso in mare” di Carla Villa
- premio speciale del pubblico: “Vietnam, terra e cielo” di Andrea Quaggia
Appuntamento all’anno prossimo per la nuova edizione e per tanti altri bellissimi scatti!
