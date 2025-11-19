Groane

Tornano con una novità le luminarie natalizie di Solaro. In occasione del periodo delle festività di fine anno, l’Amministrazione comunale ha deciso di finanziare una serie di installazioni luminose a terra per accendere il clima natalizio nelle vie principali del paese. L’Amministrazione comunale ha optato per delle installazioni moderne in punti strategici, che andranno a valorizzare aree che sono state riqualificate dal punto di vista urbanistico oppure sociale.

Le installazioni permetteranno ai cittadini ed ai visitatori di Solaro di scattare delle speciali fotografie ricordo durante tutto il periodo natalizio. Le luminarie saranno presenti in piazza Cadorna, piazza Libertà, piazza Grandi al Villaggio Brollo e a Cascina Emanuela, oltre che in via Sant’Anna con due cordoni di benvenuto e auguri. Inoltre Villa Borromeo sarà illuminata e addobbata, così come il giardino del centro civico di Cascina Emanuela. L’installazione è già in corso, l’accensione prevista per il mese di dicembre.

Se commercianti, privati o associazioni volessero contribuire con una sponsorizzazione ad incrementare l’illuminazione natalizia possono contattare direttamente il Comune di Solaro all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto la propria intenzione.

“È il periodo più sentito dell’anno – ha detto la sindaca Nilde Moretti – quello in cui la comunità si stringe e festeggia tutta insieme. Anche quest’anno sono state organizzate numerose iniziative grazie alla collaborazione ed alle proposte delle associazioni del territorio; a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Nonostante le finanze siano limitate e le priorità dell’azione amministrativa siano altre, come stiamo dimostrando con i tanti progetti aperti sul territorio, come Comune abbiamo voluto fare la nostra parte finanziando l’installazione di queste speciali luminarie a terra che, oltre ad illuminare l’ambiente, permetteranno anche di scattare delle foto ricordo in luoghi iconici della nostra Solaro, puntualmente riqualificati in questi anni. Invitiamo tutti a visitare il paese in occasione delle manifestazioni natalizie e per lo shopping del periodo nelle nostre realtà commerciali, sempre disponibili a soddisfare ogni esigenza”.

