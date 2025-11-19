Tradate: “Insieme si cresce”, sabati di gioco per genitori e bimbi da 6 a 36 mesi
TRADATE – Il Comune lancia un nuovo ciclo di incontri dedicato alle famiglie con bambini piccoli. Si chiama “Insieme si cresce” ed è un servizio gratuito di supporto alla famiglia e al bambino 0-3 anni, pensato per accompagnare mamme e papà nel ruolo genitoriale e, allo stesso tempo, favorire la socializzazione dei più piccoli attraverso il gioco.
Il cuore del progetto sono i sabati di gioco aperti alla coppia genitore–bambino 6–36 mesi, con attività pensate per stimolare lo sviluppo, la relazione e la crescita in un contesto sereno e condiviso.
Gli incontri si svolgeranno dalle 9.30 alle 11 nelle seguenti date:
– 22 novembre
– 17 e 31 gennaio
– 14 e 28 febbraio
– 14 e 28 marzo
– 18 aprile
– 9 e 23 maggio
Ogni appuntamento è riservato a un massimo di cinque coppie genitore–bambino.
La sede delle attività è il nido d’infanzia Bianchi, in via Oslavia 19 a Tradate.
Per iscriversi è necessario inviare, entro il mercoledì che precede ogni incontro, una mail a [email protected] indicando l’età del bambino o della bambina e i dati del genitore. Lo stesso indirizzo è a disposizione anche per eventuali richieste di informazioni.
Il Comune sottolinea come il percorso voglia essere un’opportunità concreta per sostenere i genitori e valorizzare il gioco come strumento di apprendimento, relazione e crescita condivisa.
