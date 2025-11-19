iltra2

TRADATE – Il Comune lancia un nuovo ciclo di incontri dedicato alle famiglie con bambini piccoli. Si chiama “Insieme si cresce” ed è un servizio gratuito di supporto alla famiglia e al bambino 0-3 anni, pensato per accompagnare mamme e papà nel ruolo genitoriale e, allo stesso tempo, favorire la socializzazione dei più piccoli attraverso il gioco.

Il cuore del progetto sono i sabati di gioco aperti alla coppia genitore–bambino 6–36 mesi, con attività pensate per stimolare lo sviluppo, la relazione e la crescita in un contesto sereno e condiviso.

Gli incontri si svolgeranno dalle 9.30 alle 11 nelle seguenti date:

– 22 novembre

– 17 e 31 gennaio

– 14 e 28 febbraio

– 14 e 28 marzo

– 18 aprile

– 9 e 23 maggio

Ogni appuntamento è riservato a un massimo di cinque coppie genitore–bambino.

La sede delle attività è il nido d’infanzia Bianchi, in via Oslavia 19 a Tradate.

Per iscriversi è necessario inviare, entro il mercoledì che precede ogni incontro, una mail a [email protected] indicando l’età del bambino o della bambina e i dati del genitore. Lo stesso indirizzo è a disposizione anche per eventuali richieste di informazioni.

Il Comune sottolinea come il percorso voglia essere un’opportunità concreta per sostenere i genitori e valorizzare il gioco come strumento di apprendimento, relazione e crescita condivisa.

