Cronaca

TURATE – Il Comune informa che è stato identificato l’automobilista che, nelle prime ore del mattino del 1 novembre, aveva divelto la recinzione e invaso l’area del Parco Turate solidale, provocando danni e preoccupazione tra i residenti.

L’individuazione del responsabile è arrivata grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine e della polizia locale, che hanno svolto accertamenti e indagini per ricostruire quanto accaduto.

Da parte dei responsabili dell’Amministrazione civica giunge un ringraziamento agli operatori di polizia coinvolti nelle indagini per la collaborazione e la tempestività che hanno permesso di chiarire l’episodio.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Turate in servizio sul territorio)

19112025