Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Una serata dedicata all’incontro tra culture e alla solidarietà internazionale è in programma per sabato 29 novembre al Centro giovane familiare, dove tornerà l’iniziativa promossa dal Gruppo amici di Stefano Cova – Progetto Libano.

L’appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, si inserisce nel percorso della campagna Avsi 2025/2026, costruita attorno al tema della pace come processo da coltivare attraverso gesti concreti e quotidiani. Il cuore dell’evento sarà una cena ispirata alla tradizione culinaria mediorientale, proposta come strumento per avvicinare i partecipanti alla realtà sociale del Libano e alle attività umanitarie sostenute da Avsi.

Il ricavato della serata, con quote di partecipazione fissate a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, sarà destinato ai progetti in corso sul territorio libanese.

Oltre al momento conviviale, è previsto l’intervento di un operatore Avsi attualmente impegnato in Medio Oriente, che offrirà un quadro aggiornato del contesto in cui l’associazione lavora, tra difficoltà quotidiane e iniziative volte a favorire stabilità e convivenza. La scelta di condividere esperienze dirette nasce dall’intenzione di rafforzare nella comunità locale la consapevolezza dell’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale.

Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate contattando Maria Chiara tramite WhatsApp al numero 347 2973015. L’evento vuole presentarsi come un invito a costruire legami e a sostenere percorsi di pace attraverso piccole azioni collettive, dimostrando come anche un semplice incontro a tavola possa diventare un gesto di vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità.

(foto d’archivio)

