Calcio Coppa Italia Eccellenza: Caronnese supera la Baranzatese e vola in semifinale
20 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Partita molto statica e senza particolari occasioni da goal quella disputata ieri 19 novembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella tra i padroni di casa della Caronnese e la Baranzatese valida per i quarti di finale regionali di Coppa Italia Eccellenza.
Primo tempo durante il quale le due squadre si studiano non trovando spazi di gioco per creare occasioni pericolose. La situazione si sblocca al minuto 37 dopo che la direttrice di gara assegna un calcio di rigore in seguito ad un fallo in area subito da Malvestio, successivamente trasformato in rete dal capitano Federico Corno, subentrato nei primi minuti a causa dell’infortunio del classe 2004 Iacovo. Nella seconda metà di gara la Baranzatese prova a fare leggermente di più rispetto ai primi 45 minuti pur non spaventando mai la squadra di casa che vince, così, una non semplice partita per 1-0.
La Caronnese, senza mai concedere un tiro in porta agli avversari, passa, dunque, al prossimo turno di Coppa Italia Eccellenza che si disputerà il 10 dicembre contro la Solbiatese, protagonista ieri di una vittoria per 3-0 con l’Arconatese.
Caronnese-Baranzatese 1-0 (1-0)
CARONNESE (5-3-2) Vergani; Cerreto, Vaghi, Galletti, Dilernia, Dugo; Malvestio, Ortelli (34’ p.t. Bugno), Di Quinzio(32’ s.t. Ghibellini); Colombo, Iacovo(24’ p.t. Corno). A disposizione Colombo, Macaluso, Terrini, Cappi, Savino, Ghibellini, Rossi. All. Ferri.
BARANZATESE (4-3-3) Picarelli; Borsani (43’ s.t. D’Apolito), Missaglia, Lombardo, Gallo (24’ s.t. Carboni); Stoica (24’ s.t. Sandu), Caglio(24’ s.t. Lanotte), Romeo (36’ s.t. Bottara); Capogna, Scapuzzi, Cavagliere. A disposizione Vasquez, Venturi, Trevisan, Pedrazini. All. Tomanin.
Arbitro Ardenti di Lodi.
Marcatore p.t. 38’ Corno (Ca) (rig).
La diretta
Calcio Coppa Italia Eccellenza, la diretta del big match tra Caronnese e Baranzatese
L’intervista al direttore generale Ivan Zampaglione
Calcio Eccellenza, la Caronnese vola in Coppa. Zampaglione: “Vittoria importante, ora la Solbia”