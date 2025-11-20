iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto nei giorni scorsi uno degli appuntamenti del programma “Scarpe rosse”, il percorso di eventi che la città promuove ogni anno in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Venerdì 14 novembre alle 21 la Biblioteca civica “G. Battaini” ha ospitato la scrittrice Lidia Laudani, protagonista della presentazione del suo libro Un’altra vita (edizioni WE, 2022). Un romanzo di denuncia che affronta temi delicati e attuali come le relazioni tossiche, la violenza psicologica, lo stalking e il difficile cammino verso la rinascita.

Accanto all’autrice è intervenuta la psicologa Silvia Sacco, che ha contribuito a contestualizzare le problematiche affrontate nel volume, offrendo al pubblico spunti di riflessione sul riconoscimento dei segnali di rischio e sull’importanza di promuovere relazioni basate sul rispetto.

L’incontro rientrava nel programma di sensibilizzazione “Scarpe rosse”, giunto quest’anno alla quinta edizione e realizzato dal Comune in collaborazione con realtà del territorio. L’ingresso alla serata era libero.

(foto: Lidia Laudani)

20112025