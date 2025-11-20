Varesotto

CASTRONNO – Sull’accaduto sono adesso in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per territorio: alle 5.50 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Belvedere di Castronno per l’incendio di un appartamento. Sul posto sono arrivate due autopompe, un’autobotte e un’autoscala per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’incendio è stato domato e le squadre hanno poi proseguito con il minuto spegnimento e le verifiche di rito per individuare le cause del rogo. Una donna ha riportato ustioni ed è stata accompagnata in ospedale per controlli. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti nel corso della giornata.

(foto: una immagine dell’incendio)

20112025