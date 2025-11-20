Groane

CESATE – È partita da Cesate l’edizione 2025 della Festa dell’Albero promossa dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, che anche quest’anno coinvolgerà numerosi Comuni del territorio con iniziative dedicate all’ambiente e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Il primo appuntamento si è svolto martedì 18 novembre, quando nel giardino del Municipio è stata messa a dimora una giovane farnia, albero simbolo del progetto. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Roberto Vumbaca, le Guardie ecologiche volontarie del Parco e i bambini della Scuola dell’infanzia Don Bosco, veri protagonisti della mattinata.

I piccoli hanno donato alle Gev-Guardie ecologiche volontarie un album di disegni dedicato agli alberi e alla natura, mentre al Comune hanno consegnato un quadro raffigurante un albero, realizzato con pasta e legumi. Durante l’iniziativa, le guardie ecologiche Eugenio Picozzi, Marino Moriggi e Roberto Primavera hanno ricordato come proprio da Cesate, quasi cinquant’anni fa, nacque l’idea del Parco delle Groane.

La Festa dell’Albero proseguirà nei prossimi giorni negli altri Comuni aderenti, con nuove piantumazioni e attività condivise con scuole e amministrazioni.

