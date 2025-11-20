Città

SARONNO – La città di Saronno si prepara a un evento toccante e significativo che unisce la passione per il grande cinema con il ricordo dell’amico Massimo Rotondi, ragazzo molto amato e apprezzato, e l’impegno nella sensibilizzazione sul diabete. Giovedì 20 novembre, alle 20,30 al Cinema Prealpi di Saronno, si terrà una proiezione speciale e gratuita del film capolavoro “Mission” di Roland Joffé, Palma d’oro a Cannes nel 1986, con le indimenticabili musiche di Ennio Morricone. L’evento è promosso dalla Fand Diabetici (Associazione Saronnese Diabetici), con il patrocinio e la collaborazione di Unitre e dell’Associazione Saronnese Diabetici, e si inserisce nelle celebrazioni per la Giornata mondiale del diabete. In ricordo di Massimo Rotondi sarà rilanciato il messaggio “Il diabete non può togliere la vita”.

La serata è dedicata alla memoria di Massimo, a 25 anni dalla sua improvvisa scomparsa, quando aveva solo 25 anni. Il film “Mission” non è stato scelto a caso: la sua colonna sonora fu la musica che lo accompagnò nella sua ultima notte e nei tanti momenti in cui ascoltava la musica.

Massimo era un saronnese che, pur avendo contratto il diabete fin da bambino, non ha mai smesso di lottare e vivere appieno. La sua vita è un esempio di resilienza e amore per la vita: eccellente studente, dopo il liceo aveva ormai raggiunto la laurea in geologia, la terra e le rocce erano per lui una vera passione, era curioso e amava profondamente il sapere, la natura e lo sport. Da piccolo giocava molto bene a calcio nel Prealpi, tifava per l’Inter e per l’Fbc Saronno e tanti amici ancora lo ricordano gioioso quando il Saronno conquistò la serie C nello spareggio di Palazzolo sull’Oglio col Lumezzane. Era anche un grande appassionato e praticante di ciclismo, seguiva dal vivo le tappe del Giro d’Italia, del Giro di Lombardia e delle grandi corse, era un grande tifoso e amico di Gianni Bugno, di cui aveva una maglia, di Marco Pantani e di tanti grandi ciclisti.

Era inoltre un vero appassionato di cinema, impegnato nell’organizzazione delle rassegne del cineforum del Collegio arcivescovile. La sua vena creativa lo portava spesso a scrivere racconti con uno sguardo sempre lucido, attento e soprattutto sorridente, sempre contraddistinto da leggerezza e armonia.

I tanti amici e la sua numerosa famiglia lo ricordano ancora oggi con ammirazione e commozione, sottolineando l’enorme impegno che Massimo riversò nella lotta contro la malattia per vivere una vita piena pur nelle tante difficoltà e sempre col sorriso.

Un messaggio di speranza e impegno sempre attuali. L’incontro di giovedì 20 novembre è l’occasione per onorare il ricordo di Massimo, ma è anche un potente monito per tutti: il diabete non può togliere la vita. Fand Diabetici, Unitre e l’Associazione diabetici di Saronno rinnovano così l’impegno di Massimo nella sensibilizzazione e nel sostegno di chi convive con questa condizione. La partecipazione è libera e gratuita: un momento per il grande cinema, per la memoria e per rinnovare un messaggio di speranza e consapevolezza.

La proiezione del film “Mission” (1986) è gratuita giovedì 20 novembre, alle 20,30 al Cinema Prealpi di Saronno. Organizzazione: Fand Diabetici, in collaborazione con Unitre e Associazione Saronnese Diabetici.

