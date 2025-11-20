Eventi

CISLAGO – Anche il Comune di Cislago prende parte a Go Blue, la campagna promossa da Unicef Italia e Anci in occasione del 20 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Una ricorrenza che ricorda l’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato internazionale più ratificato al mondo.

L’iniziativa invita Comuni, scuole, associazioni e cittadini a compiere un gesto simbolico, spesso rappresentato dall’uso del colore blu, per richiamare l’attenzione sull’importanza di conoscere e difendere i diritti dei più giovani: il diritto all’istruzione, alla protezione, alla salute, alla partecipazione e a una crescita in condizioni di sicurezza e dignità.

Il Comune di Cislago sottolinea l’importanza di diffondere e rendere pienamente applicati i principi sanciti dalla Convenzione, ricordando come la tutela dei minori sia una responsabilità condivisa tra istituzioni, famiglie e comunità.

