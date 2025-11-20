Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 19 novembre, spiccano la chiusura di un allevamento abusivo di gatti scoperto dalla polizia locale, il prestigioso riconoscimento della stella Michelin al ristorante Olio, le preoccupazioni per il degrado e la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e un partecipato evento conviviale del Vespa Club.

A Mozzate un controllo della polizia locale ha portato alla scoperta di un allevamento di gatti attivo in centro abitato ma privo delle autorizzazioni obbligatorie: è scattata la sanzione per apertura non autorizzata e l’ordinanza di chiusura immediata, nell’ambito di un più ampio piano di verifiche sulle attività commerciali.

Il ristorante Olio di Origgio, guidato dallo chef Andrea Marinelli e parte del progetto Spazio The Box, ha conquistato la sua prima stella Michelin, premiando una cucina essenziale e contemporanea che unisce ricerca sulla materia prima, tecnica e lavoro di squadra, raccontata anche in una fotogallery dedicata.

Il sindaco Marco Giudici ha scritto a Ferrovienord denunciando il degrado della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, tra odori di urina, infiltrazioni e guasti, chiedendo una sanificazione urgente e interventi di manutenzione strutturale non più rinviabili per restituire decoro ai pendolari.

A Saronno Paolo Bocedi, presidente nazionale di Sos Italia libera, ha lanciato sui social un appello all’impiego dell’esercito per presidiare le aree più critiche della città, in particolare zona stazione e retrostazione, dopo risse, episodi di spaccio e la lite con katana che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza.

A Caronno Pertusella oltre 120 soci del Vespa Club, con le loro famiglie, hanno partecipato alla tradizionale “Fagiolata di Bud Spencer” alla Baita degli Alpini, una serata di convivialità il cui ricavato servirà a sistemare il furgone del club, dotarlo di defibrillatore e sostenere le future attività del sodalizio.

