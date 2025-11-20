Città

SARONNO – La bara di legno chiaro con l’immagine di Piero sorridente con la telecamera. Oggi, giovedì 20 novembre, Saronno si è fermata per l’ultimo saluto a Piergiuseppe Vellini, per tutti Piero da Saronno, il videomaker che per anni ha raccontato la città dietro la sua telecamera. Aveva 86 anni ed è morto domenica 16 novembre dopo un ricovero in ospedale.

Sulla bara il mazzo di rose bianche della famiglia. Accanto, le composizioni dell’associazione il Tassello. Ai piedi dell’altare, il gonfalone del comune a lutto e il picchetto degli alpini, silenzioso, schierato per accompagnare un cittadino che molti consideravano un pezzo della memoria collettiva.

In chiesa c’erano circa 250 persone: la moglie Emilia, la figlia Silvia, parenti, amici, rappresentanti delle associazioni, del mondo sportivo e tante persone che nel tempo erano state protagoniste dei suoi servizi e dei suoi video. Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani, il vicesindaco Mattia Cattaneo, l’assessore Mauro Lattuada e i consiglieri Matteo Sabatti e Massimiliano D’Urso. In prima fila gli ex sindaci Luciano Porro e Augusto Airoldi, presenti come l’ex primo cittadino Gianluigi Stucchi. Tra i presenti anche gli ex assessori Franco Casali, Dario Lonardoni e Giancarlo Tosi, e l’ex consigliere comunale Antonio Codega.

A celebrare la messa è stato il prevosto, monsignor don Giuseppe Marinoni. Nell’omelia ha ricordato il primo incontro con Piero, quando ancora non conosceva la città: “Prima di arrivare a Saronno ho iniziato a conoscerla grazie ai filmati di Piero da Saronno. La prima volta che l’ho incontrato gli ho detto: “Grazie, perché mi hai aiutato”.

Il prevosto ha sottolineato il valore del suo impegno per la città: “Grazie a Piero per il servizio svolto per la Saronno di oggi e di domani, un servizio culturale”. Ha ricordato come Piero avesse «lasciato la cravatta della banca» per prendere in mano la telecamera, spinto da quella curiositas che lo portava a voler vedere, capire e raccontare ciò che accadeva nelle strade, nelle parrocchie, negli impianti sportivi, nelle feste di quartiere. “Ringraziamo il Signore per la bellezza della vita di Piero, vissuta intensamente nel lavoro, nella famiglia e in questo suo servizio alla città” ha ricordato ancora il prevosto.

Al termine della messa c’è stato il ricordo del gruppo Imi (internati militari italiani), che ha voluto ringraziarlo «perché ci hai aiutato a far conoscere la nostra storia», e la preghiera dell’alpino.

guarda tutte le foto 18



“Saronno abbraccia per l’ultima volta Piero da Saronno, memoria viva della città”: la fotogallery

